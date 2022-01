Diebstahl von "Goldnest": Berufungsprozess gegen 21-Jährigen

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand.

Berlin. Im Fall des Diebstahls eines aus Gold gefertigten Kunst-Vogelnestes aus einer Berliner Schule beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) der Berufungsprozess gegen einen 21-Jährigen. Der junge Mann aus einer arabischstämmigen Großfamilie war im Juli 2021 zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte das Clan-Mitglied unter anderem des Diebstahls im besonders schweren Fall schuldig gesprochen. Die Verteidigung hatte Freispruch verlangt. Nun prüft das Landgericht der Hauptstadt den Fall.

Das "Goldnest" war im Mai 2019 aus dem Foyer einer Berliner Schule gestohlen worden. Es befand sich in einer schussfesten Vitrine. Das Kunstwerk im Wert von rund 30.000 Euro sei bis heute verschwunden, hieß es im ersten Urteil. Das Amtsgericht ordnete die Einziehung von Wertersatz in dieser Höhe an. Ermittler vermuten, dass das "Goldnest" ebenso wie die 2017 gestohlene 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum eingeschmolzen worden sein könnte. Für den Diebstahl der Münze wurden Clan-Mitglieder verurteilt.

