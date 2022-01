Christkind vom Berliner Gendarmenmarkt wieder da

Berlin. Das gestohlene Christkind vom Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Gendarmenmarkt ist wieder da. Ein anonymer Absender habe die Figur in einem Paket an die Redaktion der Berliner Zeitungen "Bild" und "B.Z." geschickt, teilten die Zeitungen am Dienstag mit.

"Die Figur lag auf Heu und hatte eine Mütze auf und einen roten Baby-Body an", sagte "B.Z."-Chefredakteurin Miriam Krekel der Deutschen Presse-Agentur. Der Sicherheitsdienst habe das Paket nach Rücksprache mit der Polizei geöffnet.

Die Christkind-Figur war am 19. Dezember gestohlen worden. Die Figur des Bildhauers Ernst Kraus stammt aus Oberammergau. Sie besteht aus Lindenholz, ist 45 bis 50 Zentimeter groß, wiegt drei Kilogramm und wurde von der Tochter des Künstlers angemalt. Das Werk soll 3000 Euro wert sein, so die Besitzer. Nach deren Angaben lag die Figur seit vielen Jahren in einer Krippe auf dem Weihnachtsmarkt.

Die Betreiber des Marktes setzten nach dem Diebstahl 500 Euro Finderlohn aus. Die "B.Z." verdoppelte den Betrag auf 1000 Euro und rief die Täter dazu auf, das Diebesgut zurückzugeben. "Das Christkind gerettet zu haben, ist schon etwas Besonderes", wurde der Dezernatsleiter für qualifizierte Eigentumsdelikte beim Berliner Landeskriminalamt, Carsten Pfohl, von "Bild" und "B.Z." zitiert. Wann das Christkind an seine Eigentümer zurückgegeben wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft.

