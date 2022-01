Giffeys erste Dienstreise geht nach Potsdam

Berlin. Die erste Dienstreise der neuen Berliner Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey geht nach Potsdam. Sie trifft dort am kommenden Montag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), wie die SPD-Politikerin am Dienstag ankündigte. Giffey sagte, sie wolle damit ein Signal setzen für eine gute Zusammenarbeit in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Bei dem Gespräch gehe es um unterschiedliche Themen der Zusammenarbeit, auch würden aller Voraussicht nach drei wichtige gemeinsame "Flagschiffprojekte" vorgestellt. Außerdem gehe es um eine möglichst enge Abstimmung bei den Corona-Maßnahmen.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-669742/3

