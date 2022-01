2G-plus-Zugangsregeln auch für Kultur, Freizeit und Sport

Berlin. Die strengeren 2G-plus-Zugangsregeln wegen der Corona-Pandemie gelten in Berlin nicht nur für die Gastronomie. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nannte am Dienstag auch den Kulturbereich mit Theatern oder Opern, den Sport- und den Freizeitbereich sowie Veranstaltungen. Die Regeln gelten demnach ab zehn Teilnehmern und nicht für Kinder unter 14. Zutritt zu all diesen Angeboten haben ab Samstag (15. Januar) nur noch Geboosterte oder doppelt Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Test.

Für den Einzelhandel gilt hingegen vorerst weiter 2G. Zutritt haben also Geimpfte und Genesene. Eine Verschärfung auf 2G plus sei im Senat diskutiert, aber nicht beschlossen worden, so Giffey. Das sei aber nicht vom Tisch, sondern ein möglicher zusätzlicher Schritt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-668822/2