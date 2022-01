Frau bedroht Nachbarin mit Waffe an der Tür: SEK-Einsatz

Berlin. Eine bewaffnete Seniorin hat in Berlin-Buch den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) ausgelöst. Die 73-Jährige soll am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Heinz-Straße eine Nachbarin an deren Wohnungstür mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend soll die Seniorin zurück in ihre Wohnung gegangen sein. Die Spezialkräfte nahmen die Verdächtige dort widerstandlos fest und stellten eine Schreckschusspistole sicher. Aufgrund ihres mentalen Zustandes wurde die Festgenommene stationär in einer Klinik aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-667283/2

