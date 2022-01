Babyleiche in Potsdam: Polizei geht neuen Hinweisen nach

In diesem Handtuch war der am 23.12.2011 in Potsdam gefundenen getötete Säugling eingewickelt.

Potsdam. Im Fall des getöteten Babys, das vor mehr als zehn Jahren in Potsdam gefunden worden war, geht die Polizei jetzt neuen Hinweisen nach. Nachdem die Polizei am 22. Dezember einen erneuten Zeugenaufruf gestartet hatte, sind mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte Staatsanwalt Sebastian Thiele am Dienstag. "Allen Hinweisen wird nachgegangen." Wie viele Hinweise es sind und ob sich darunter eine heiße Spur befindet, wollte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben.

Das tote Mädchen war am 23. Dezember 2011, also einen Tag vor Heiligabend, gegen 9.35 Uhr im Stadtteil Potsdam-West gefunden worden. Die Leiche lag eingewickelt in einem Handtuch zwischen einem Garagenkomplex an der Kantstraße und dem angrenzenden Bahndamm. Die Obduktion ergab später, dass es lebend und gesund geboren und danach getötet wurde. Heute wäre das Mädchen zehn Jahre alt.

Totes Baby in Potsdam: 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt

Mit Hilfe weiterentwickelter kriminaltechnischer Untersuchungsmethoden, neuer rechtlicher Befugnisse und eines neuerlichen Zeugenaufrufes hoffen die Ermittler, das Verbrechen doch noch aufzuklären. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, sind mit 10.000 Euro ausgelobt.

Hinweise nimmt die Mordkommission in Potsdam telefonisch unter 0331/5508 2766, per E-Mail an mordkommission.pdwest@polizei.brandenburg.de oder auch postalisch an die Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 in 14467 Potsdam entgegen. Auch das Hinweisformular im Internet kann unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden. Zudem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise zu dem Sachverhalt entgegen.

