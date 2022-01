Bonifatiuswerk unterstützt Erzbistum Berlin mit 300 000 Euro

Berlin. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken fördert in diesem Jahr Projekte im Erzbistum Berlin mit knapp 300 000 Euro. Ein großer Teil der Gesamtsumme entfalle auf die religiöse Kinder- und Jugendarbeit, teilten das Bonifatiuswerk und das Erzbistum Berlin am Montag mit. Die katholischen Kindertagesstätten würden mit 40 000 Euro unterstützt, zu den Religiösen Kinderwochen würden knapp 82 000 Euro beigesteuert. Weitere 33 000 Euro würden in religiöse Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche fließen.

Den größten Anteil der Fördersumme macht den Angaben zufolge die Bauhilfe aus. Auch hier komme ein Teil des Geldes der Jugendarbeit zugute: Mit 40 000 Euro fördere das Bonifatiuswerk die Sanierung und den Umbau der Schulkapelle der katholischen Marienschule in Berlin-Neukölln. 60 000 Euro würden in die Dachsanierung der St.-Bonifatius-Kirche in Bergen auf Rügen fließen, die auch von Touristen stark frequentiert wird.

