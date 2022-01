Corona Berlin: FFP2 und 2G plus - Diese Regeln gelten ab Samstag

Angesichts der starken Ausbreitung der besonders ansteckenden Virus-Variante Omikron gibt es verschärfte Corona-Regeln in Berlin.

Wenn jemand wegen Corona zu Hause bleiben muss, dann ist zwischen Quarantäne und Isolation zu unterscheiden. In Quarantäne müssen sich all jene begeben, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Eine Isolierung ist eine behördlich angeordnete Maßnahme für Menschen mit positivem PCR-Test.

Corona-Pandemie Senat beschließt 2G plus - FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr

Berlin. Der Berliner Senat hat am Dienstag erneut die Corona-Regeln verschärft. So wird es in U-Bahn, Bus, S-Bahn und Straßenbahn wieder zur Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Bisher reichte auch eine medizinische OP-Maske aus.

2G plus für Restaurants, Kultur und Sport

Außerdem setzte Berlin die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels vom Freitag um und schreibt in der Gastronomie künftig die 2G-Plus-Regel vor. Die ohnehin nur zugelassenen geimpften und genesenen Personen müssen beim Besuch einer Gaststätte einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Für dreifach Geimpfte soll diese Vorgabe aber nicht gelten, um den Anreiz zu erhöhen, sich die Auffrischungsimpfung zu holen.

Die strengeren 2G-plus-Zugangsregeln gelten in Berlin nicht nur für die Gastronomie. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nannte am Dienstag auch den Kulturbereich mit Theatern oder Opern, den Sport- und den Freizeitbereich sowie Veranstaltungen. Die Regeln gelten demnach ab zehn Teilnehmern und nicht für Kinder unter 14.

Für den Einzelhandel gilt weiterhin 2G

Für den Einzelhandel gilt hingegen vorerst weiter 2G. Zutritt haben also Geimpfte und Genesene.

Die Pflicht, den Impfnachweis nur digital vorzulegen, was viele vor allem ältere Menschen ohne Smartphone vor Probleme gestellt hatte, entfällt. In kleineren Läden mit weniger als 100 Quadratmetern Fläche muss das Personal den Impfpass nicht schon vor dem Eingang kontrollieren, sondern darf das auch erst im Geschäft tun.

Die neuen Regeln treten in Berlin am Sonnabend, den 15. Januar 2022, in Kraft.

Die neuen Corona-Regeln im Überblick

Im öffentlichen Personennahverkehr gilt für Fahrgäste eine FFP2-Maskenpflicht.

In der Gastronomie gilt die 2G plus-Regel. Der Zutritt ist zusätzlich zur 2G-Bedingung nur mit tagesaktuellem, negativen Testergebnis oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“) möglich.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen dürfen nur unter 2G plus-Bedingungen stattfinden.

Die Rechtsgrundlage für die Einführung flächendeckender (Lolli-)Tests in Kindertagesstätten wird geschaffen.

Im Bereich der beruflichen Bildung ist bei jeder Präsenzveranstaltung ein negatives Testergebnis erforderlich.

In kleinen Geschäften des Einzelhandels (bis 100 Quadratmeter) muss der

2G-Nachweis unverzüglich nach Betreten und nicht bereits am Eingang kontrolliert werden.

Unklarheit über neue Regeln zur Corona-Quarantäne

Unklar ist weiterhin, wann die ebenfalls vergangenen Freitag von der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vereinbarten neuen Regeln zur Corona-Quarantäne in Kraft treten. Vom Senat hieß es, man könne die Möglichkeiten, sich früher frei zu testen oder als geboosterte Kontaktperson von der Quarantäne befreit zu werden, nicht ohne Weiteres in die Landesverordnung aufnehmen. Zuvor muss der Bund seine Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung ändern. Der Bundestag könne das im Laufe dieser Woche tun, hieß es. Weil auch der Bundesrat zustimmen muss, soll es am Freitag eine Sondersitzung der Länderkammer geben. Frühestens kommende Woche könnten sie dann offiziell in Berlin gelten.

Für viele Menschen, die angesichts der rasant um sich greifenden Omikron-Welle als Kontaktpersonen von Infizierten gelten, ist das misslich. Sie müssen oft bis zu 14 Tage in Isolation bleiben, obwohl das nach den neuen Vorschriften nicht mehr verlangt würde. Die Gesundheitsämter in Berlins Bezirken gehen unterschiedlich mit dem Thema um. „Es wäre sicher für uns alle einfacher, wenn es einheitliche Regeln gäbe. Aber so lange es diese nicht gibt und die Gesundheitsämter Ermessensspielräume haben, wird es auch ungleiche Regeln geben können“, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne).

Debatte über Wirksamkeit von Schnelltests

Das Paul-Ehrlich-Institut äußerte sich am Montag zur Wirksamkeit von Schnelltests beim Aufspüren der Omikron-Variante. Mindestens 80 Prozent von 250 angebotenen Test-Produkte erkenne Omikron, sagte Präsident Klaus Cichutek im ZDF. Man habe die Tests mittlerweile auf ein höheres Level an Sensitivität bewertet. Generell können Schnelltests eine Infektion allerdings nur dann detektieren, wenn eine hohe Viruslast besteht. Dies gelte für Omikron ebenso wie für andere Varianten.

Die angekündigte „Positivliste“ zuverlässiger Schnelltests zu erstellen dauere noch an, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Schnelltests böten keine 100-prozentige Gewissheit, sorgten aber für mehr Sicherheit im Alltag. Nach wie vor nötig seien weitere Schutzmaßnahmen mit Abstand und Masken sowie Kontaktbeschränkungen.