Brandenburg: neue Corona-Regeln bis 20. Januar

Potsdam. Die neuen Corona-Regeln für Brandenburg sollen nach den Plänen der rot-schwarz-grünen Landesregierung spätestens am 20. Januar in Kraft treten. Das Kabinett werde am Dienstag (11.1.) über die Vereinbarungen von Bund und Ländern beraten, sagte Regierungssprecher Florian Engels am Montag. Eine Beschlussfassung sei für den 18. Januar vorgesehen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Freitag nach der Bund-Länder-Runde angekündigt, dass in Gaststätten, Bars und Kneipen die 2G-plus-Regel eingeführt werde; dort gilt derzeit die 2G-Regel. Künftig müssen Geimpfte oder Genesene nach den Plänen einen negativen Corona-Test vom selben Tag nachweisen, wenn sie keine Booster-Impfung belegen können. Damit würde Brandenburg den Beschluss genau umsetzen, anders als zum Beispiel Sachsen-Anhalt.

Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung für Infizierte sollen verkürzt werden, damit zum Beispiel Krankenhäuser bei einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante nicht zusammenbrechen. Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen (bis zu zehn Personen bei Geimpften und Genesenen, bis zu zwei Personen außer dem eigenen Haushalt ohne Impfung) bleiben in Brandenburg bestehen. Das Kabinett wird laut Gesundheitsministerium am Dienstag auch über eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sprechen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg ist derweil erneut gestiegen. Die Zahl neuer Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen nahm auf 518,0 zu, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht. Eine Woche zuvor betrug der Wert 364,5. Brandenburg liegt damit im Ländervergleich auf dem fünften Rang und deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 375,7.

Die Fälle der Virusvariante Omikron verdoppeln sich in Brandenburg nach Angaben von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) derzeit etwa alle vier Tage. "Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm", sagte sie den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Montag).

