Mann attackiert Jungen mit Besenstil: Ermittlungen

Eberswalde. Die Polizei in Brandenburg ermittelt gegen einen 72-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann soll am Sonntagvormittag in Eberswalde (Landkreis Barnim) auf zwei Jungen mit einem Besenstil eingeschlagen und sie so verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach saßen die Jungen im Flur eines Hauses und warteten auf einen Freund. Ihre Unterhaltung soll den Anwohner derart erregt haben, dass er die Jungen attackierte. Auch der Freund soll angegriffen, aber nicht getroffen worden sein. Die Jungen im Alter von 10 und 13 Jahren erlitten Verletzungen an Oberkörper und Kopf. Weitere Angaben zur Schwere der Verletzungen oder zum Inhalt der Unterhaltung waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-657073/2

