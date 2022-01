Union: Puchacz für Rest der Saison nach Trabzonspor

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht Abwehrspieler Tymoteusz Puchacz bis zum Ende der Saison an den aktuellen Tabellenführer der türkischen Süper Lig. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger war im Sommer vergangenen Jahres von Lech Posen nach Berlin-Köpenick gewechselt und wird nun bis zum 30. Juni für Trabzonspor auflaufen.

Puchacz hatte sich in seinem ersten halben Jahr bei den Unionern nicht durchsetzen können und war in der Bundesliga gar nicht zum Einsatz gekommen in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Dafür aber mehrere Mal in der Conference League.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Mit der Leihe wollen wir ihm die Möglichkeit geben, in dem halben Jahr Spielzeit zu bekommen, die wir ihm hier aktuell nicht garantieren können", erklärte Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Mitteilung am Montag.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-656688/2