Schuss aus Schreckschusswaffe: Dealer festgenommen

Berlin. Ein mutmaßlicher Dealer ist von der Polizei in Berlin-Friedrichshain festgenommen worden, nachdem er mit einer Schreckschusspistole auf einem Balkon geschossen haben soll. Zeugen alarmierten am Sonntagnachmittag die Polizei nach dem Knall, wie am Montag mitgeteilt wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung in der Gärtnerstraße fand die Polizei die Schreckschusswaffe, Munition, eine Machete, Drogen, Verpackungsmaterial und mehrere Feinwaagen. Außerdem entdeckten die Polizisten einen unterschlagenen Führerschein und einen Aufenthaltstitel. Der 19-jährige Verdächtige wurde vor dem Haus gefasst.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-652749/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.