Zehntausende Berliner Haushalte ohne Heizung und Warmwasser

Nach einem Stromausfall am Sonntag ist das Vattenfall-Heizkraftwerk Klingenberg ausgefallen. Tausende Haushalte im Südosten betroffen.

Das Kraftwerk Klingenberg ist am Sonntag ausgefallen (Archivbild).

Zehntausende Haushalte in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick müssen am Sonntagabend ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Der Betreiber Vattenfall sprach von 90.000 betroffenen Haushalten. Die genaue Zahl ist unklar. Das Inforadio des rbb hatte zunächst von 370.000 Haushalten berichtet. Laut Vattenfall liegt der Schwerpunkt in Friedrichsfelde.

Wie das Bezirksamt Lichtenberg mitteilte, sei nach einem Stromausfall am frühen Nachmittag das Heizkraftwerk Klingenberg ausgefallen. Betroffen vom Ausfall von Warmwasser und Heizung seien Friedrichsfelde, Oberschöneweide, Karlshorst und Teile von Treptow-Köpenick. Es wurde eine amtliche Gefahrenmitteilung veröffentlicht.

Stromausfall in Berlin: Auch Bahnhöfe betroffen

Der Betreiber des Kraftwerks habe mit der Schadenbehebung bereits begonnen, hieß es. Das Kraftwerk wurde wieder hochgefahren. Es könne aber mehrere Stunden dauern, bis die Wärmeversorgung wieder voll hergestellt sei. Vattenfall geht davon aus, dass in sämtlichen Haushalten bis Mitternacht wieder die Wärmeversorgung hergestellt sein wird. Es brauche einige Stunden, bis sich das Wasser in allen Leitungen wieder aufgewärmt habe. Hausverwalter und Hausmeister könnten an der Situation nichts ändern, hieß es.

Mieterinnen und Mieter sollen laut dem Bezirksamt Lichtenberg die Fenster und Türen geschlossen halten, um die Wärme in den Räumen zu halten. Zudem wird dringend davon abgeraten, selbst ein offenes Feuer zu entzünden - Gasgrill, Kohlegrill oder andere Feuerstellen könnten zu Brand- und Erstickungsgefahr führen. Auch der Backofen solle nicht zum Wärmen der Wohnung verwendet werden. Die Menschen sollten sich mit Kleidung und Decken warm halten und auch ihren älteren Nachbarn helfen.