370.000 Berliner Haushalte ohne Heizung und Warmwasser

Nach einem Stromausfall am Sonntag ist das Vattenfall-Heizkraftwerk Klingenberg ausgefallen. Tausende Haushalte im Südosten betroffen.

370.000 Haushalte in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick müssen am Sonntagabend ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Wie das Bezirksamt Lichtenberg mitteilte, sei in einer Kettenreaktion nach einem Stromausfall auch das Heizkraftwerk Klingenberg ausgefallen. Betroffen seien Friedrichsfelde, Oberschöneweide, Karlshorst und Teile von Treptow-Köpenick. Es wurde eine amtliche Gefahrenmitteilung veröffentlicht.

Der Betreiber des Kraftwerks habe mit der Schadenbehebung bereits begonnen, hieß es. Das Kraftwerk werde wieder hochgefahren. Diese könne aber mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Laut rbb-Inforadio soll der Schaden erst in der Nacht zu Montag behoben sein.

Mieterinnen und Mieter sollen laut dem Bezirksamt Lichtenberg die Fenster und Türen geschlossen halten, um die Wärme in den Räumen zu halten. Zudem wird dringend davon abgeraten, selbst ein offenes Feuer zu entzünden - Gasgrill, Kohlegrill oder andere Feuerstellen könnten zu Brand- und Erstickungsgefahr führen.