Feuer am Waldcampus Eberswalde

Eberswalde. Ein technischer Defekt ist nach ersten Ermittlungen Ursache für ein Feuer am Samstagabend auf dem Waldcampus in Eberswalde (Barnim). Eine Zeugin bemerkte Rauch und einen Feuerschein auf dem Gelände der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, wie die Polizeiinspektion Barnim am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, stand das Heizhaus samt Lager für Holzpellets in Brand. Über ein Förderband war auch das Nebengebäude betroffen. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und die weitere Ausbreitung verhindert werden. Das Heizhaus ist nicht mehr betriebsfähig.

Die Brandwache war bis Sonntagmittag im Einsatz, da sich einzelne Glutnester immer wieder ausbreiteten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

