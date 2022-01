Frau schlägt mit Axt auf Schaufensterscheiben ein

Berlin. In Berlin-Köpenick hat eine 35 Jahre alte Frau am Samstagabend die Schaufensterscheiben mehrerer Firmen mit einer Axt zerstört. Die Frau war aus einem Krankenhaus abgehauen, in dem sie zur psychologischen Betreuung untergebracht war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge rief die Polizei als er beobachtete, wie die Frau auf der Bahnhofstraße in Richtung S-Bahnhof Köpenick ging und mit einer Axt gegen die Fensterscheiben der Geschäfte schlug.

Als die Polizei eintraf, ging die Frau zunächst nicht auf die Forderung ein, damit aufzuhören. Erst als ein Beamter eine Pistole gezogen habe, habe sie die Axt fallen lassen, teilte die Polizei mit. Die Beamten brachte die Frau zurück ins Krankenhaus und leitete ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-643823/2