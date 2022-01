Inzidenz in Brandenburg auf Höchststand seit Jahresanfang

Potsdam. Der Wert der Sieben-Tage-Coronainzidenz ist in Brandenburg auf den Höchststand seit Jahresanfang gestiegen. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsministerium einen Wert von 503,9, in der Vorwoche lag er bei 366,5 - berechnet aus der Zahl der Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen bei 100.000 Einwohnern. Damit hat das Land weiter bundesweit die fünfthöchste Sieben-Tage-Inzidenz. An der Spitze lag den Angaben zufolge Bremen (1032,6).

Die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen wurde mit 1088 Fällen angegeben. Am Samstag wurden 1884 gemeldet, am Freitag waren es 2011. Aufgrund des Wochenendes kann es aber zu Verzögerungen bei der Weiterleitung der Meldungen kommen.

In Brandenburg wurde die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in den Landkreisen Prignitz mit 587,4 und Oder-Spree mit 567,3 ermittelt.

Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen blieb wie am Vortag bei 4,86 - nach 4,9 am Freitag. Das Warnsystem zeigte in diesem Bereich weiter Gelb an. Neben der Sieben-Tage-Inzidenz lag der Anteil der tatsächlich betriebenen Intensivbetten mit Covid-19-Patienten mit 20,2 Prozent im roten Bereich des Warnsystems. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 3 auf 4798.

In Brandenburg sind 1,7 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote: 67,6 Prozent). Rund 1,6 Millionen Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote: 65,1 Prozent). Darüber hinaus haben im Land bislang knapp 900.000 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Impfquote: 35,4 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:220109-99-642763/2