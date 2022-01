Berlin-Konzert: The Notwist live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: The Notwist spielen am 10. Februar 2022 in Berlin

Astra Kulturhaus The Notwist live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

The Notwist sind zurück: Im Frühjahr 2022 gehen die Oberbayern auf große Deutschlandtour und kommen am 10. Februar 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Markus Acher Songs aus ihrem brandaktuellen Studioalbum "Vertigo Days" sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Stücke wie "Pick Up the Phone", "One With the Freaks" und "Consequence".

The Notwist gilt als eine der bedeutendsten und erfolgreichsten Bands der deutschen Independent-Szene. 2021 erschien mit "Vertigo Days" das erste offizielle Album des Band nach sechs Jahren. Fans dürfen sich auf einen ganz speziellen Mix aus melancholischem Pop und funkelnder Elektronik, hypnotischem Krautrock und schwebenden Balladen freuen.

Wo werden The Notwist auftreten?

Das Konzert wird im Astra Kulturhaus (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) stattfinden. Die Location gehört zum kleinen Imperium der "Lido"-Macher. Früher war das Gebäude die Kantine und das Kulturhaus des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW). Inzwischen ist das Astra Kulturhaus dank Holzfußboden und Martin-Audio-Line-Array-Musikanlage für seinen spitzenmäßigen Sound bekannt und fasst etwa 1500 Besucher.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von The Notwist im Astra sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 31,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (10. Februar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.30 Uhr.

The Notwist (Archivbild)

Foto: Jazz Archiv/Christian Fischer / picture-alliance / Jazzarchiv

Welche Songs werden The Notwist in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Astra davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt im Oktober 2021 in Amsterdam:

Into Love / Stars Exit Strategy to Myself Kong Pick Up the Phone Where You Find Me Ship Into the Ice Age Oh Sweet Fire One With the Freaks This Room Object 11 Into Another Tune Loose Ends Gravity

Zugabe:

Sans Soleil Pilot Consequence 0-4

Wie komme ich zum Astra Kulturhaus?

Das Astra Kulturhaus ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 300 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Das Kulturhaus (Revaler Str. 99) befindet sich nördlich der Warschauer Brücke ca. 300 Meter Fußweg vom Bahnhof entfernt. Da es auf dem Gelände des Astra Kulturhaus keine Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Astra Kulturhaus?

Das Astra hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Für das Notwist-Konzert gilt laut Veranstaltungsseite des Astra Kulturhauses die 2G-Regelung: Zutritt nur für genesene oder vollständig geimpfte Personen. Hier finden sie die aktuellen Veranstaltungshinweise.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

The Notwist live im Astra Berlin, Donnerstag, 10. Februar 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)