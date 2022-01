Berlin-Konzert: Motrip live 2022 – Was Fans wissen müssen

MoTrip kommt am 7. Februar 2022 für ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: MoTrip spielt am 7. Februar 2022 in Berlin.

Festsaal Kreuzberg Motrip live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

MoTrip ist zurück: Im Frühjahr 2022 geht der deutscher Rapper mit libanesischen Wurzeln auf große Deutschlandtour und wird am 7. Februar 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt kommen. Im Gepäck hat der Musiker für seinen Berlin-Auftritt Songs aus seinem aktuellen Studioalbum „Mama“ sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Stücke wie "Schreiben, schreiben", "King" und "Was mein Auto angeht".

Bekannt wurde MoTrip unter anderem mit der Hit-Single "So wie du bist", die er zusammen mit der Sängerin Lary aufnahm. 2020 war MoTrip einer der Teilnehmer der siebten Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teil und erreichte mit seiner Interpretation von Max Giesingers Lied "80 Millionen" eine Chartplatzierung. Im Mai 2020 erschien außerdem sein Best-of-Album "Elemente".

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 3. Dezember 2020 im Metropol geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 20. April 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 7. Februar 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo wird MoTrip in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) statt. Der Festsaal war einer der großen traditionellen Clubs für Konzerte in Berlin, bis er 2013 niederbrannte. Seit 2017 ist der Kultklub zurück: Mit neuer Halle, neuem Austragungsort, mit Konzerten und Biergarten. Zu finden ist der neue Club auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Treptow auf dem Gelände der Arena Berlin.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von MoTrip im Festsaal Kreuzberg sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 29,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (7. Februar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

MoTrip (Archivbild)

Foto: Markus Hertrich / TVNOW / Markus Hertrich

Welche Songs wird MoTrip in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Festsaal Kreuzberg davon abweichen, aber diese Songs spielte der Künstler zuletzt bei seinen Auftritten:

David gegen Goliath Trip Mathematik Wie ein Dealer Wut Schreiben, schreiben / King / Was mein Auto angeht Moin Moin Versus Muhammad Ali Guten Morgen NSA Hype Triptheorie / Meine Rhymes und Ich Wenn die Sonne tief steht Mama Malcolm mittendrin Selbstlos So wie du bist Gegenwart

Gibt es ein Hygienekonzept im Festsaal Kreuzberg?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Hygienebestimmungen für Veranstaltungen im Festsaal Kreuzberg

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Festsaal Kreuzberg?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Der Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) befindet sich zentral gelegen zwischen Spree und Görlitzer Park und ist mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85, S9 bis Treptower Park) oder der U-Bahn (U1, U3 bis Schlesisches Tor) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 165, 265 und N65 (Haltestelle Heckmannufer).

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Festsaal Kreuzberg.

MoTrip live im Festsaal Kreuzberg, Montag, 7. Februar 2022, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin