Angestellter bei Überfall in Wettbüro mit Pistole bedroht

Berlin. Bei einem Überfall in einem Wettbüro in Berlin-Neukölln ist ein Angestellter von zwei Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die zwei Täter die Spielstätte in der Karl-Marx-Straße in der Nacht zu Samstag und forderten Geld von dem 24 Jahre alten Angestellten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem sie dies erhalten hatten, flüchteten sie. Der Angestellte wurde nicht verletzt, stand laut Polizei aber sichtlich unter dem Einfluss des Überfalls.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-635906/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.