Sechs Autos in Berlin durch Feuer beschädigt

Berlin. In Berlin-Prenzlauer Berg hat ein Feuer in der Nacht zu Samstag insgesamt sechs Autos beschädigt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich bei dem Feuer auf einem Parkplatz an der Hanns-Eisler-Straße im Prenzlauer Berg vermutlich um Brandstiftung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zwei Autos brannten demnach komplett aus und vier nebenstehende Fahrzeuge wurden durch die Flammen erheblich beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unbekannt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

