Autohaus in Berlin-Gesundbrunnen: Acht Autos gestohlen

Berlin. Unbekannte haben acht Autos aus dem Ausstellungsraum eines Autohändlers in Berlin-Gesundbrunnen gestohlen. Ein Mitarbeiter habe am Freitagmorgen eine aufgebrochene Eingangstür und einen ungewöhnlich leeren Ausstellungsraum in dem Laden in der Koloniestraße entdeckt, teilte die Polizei mit. Noch im Tagesverlauf habe man immerhin vier der acht gestohlenen Wagen auf einer Straße in Gesundbrunnen gefunden. Für Rückfragen, ob es bereits Hinweise auf Tatverdächtige gebe, war die Polizei am Freitag zunächst nicht zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-628880/2

