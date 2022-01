Brandenburg: Weniger Lehrer und Schüler mit Corona infiziert

Potsdam. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler und Lehrer ist in Brandenburg nach den Weihnachtsferien zurückgegangen. Nach Angaben des Bildungsministeriums vom Freitag wurden 237 Lehrkräfte positiv auf das Virus getestet. In der Woche vor den Schulferien waren es noch 341. Auch bei den Schülerinnen und Schülern gab es vergleichsweise weniger Corona-Fälle: Waren es in der letzten Schulwoche im Dezember noch 5200 positiv Getestete, so sank die Zahl jetzt auf 2185.

Auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne nahm mit 4801 im Vergleich zur Woche vor den Ferien ab; da waren es mit 11.257 mehr als doppelt so viele. Ein Rückgang in diesem Bereich ist nach Zahlen des Ministeriums auch bei den Lehrkräften zu verzeichnen. Demnach befinden sich derzeit 340 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne; vor den Weihnachtsferien waren es 453.

Im laufenden Schuljahr gibt es im Land 923 Schulen, rund 25.000 Lehrkräfte sowie rund 297.700 Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft.

