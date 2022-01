Corona in Berlin - Wo man kostenlose PCR-Tests bekommt

- Personen, deren Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt.

- Personen, deren in Eigenanwendung durchgeführter Schnelltest positiv ist.

- Personen, die vom Gesundheitsamt oder von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten offiziell als Kontaktperson festgestellt wurden.

- Transferleistungsempfangende, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und an einer 2G-Veranstaltung teilnehmen möchten.

Anspruch auf eine kostenlose PCR-Nachtestung besteht grundsätzlich nur in den senatseigenen Testzentren (siehe unten).