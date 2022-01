Ojeda nach Corona-Ausbruch: "Es ist eine Schande"

Berlin. Der erneute Corona-Ausbruch hat Alba Berlin schwer zugesetzt. "Wir waren wirklich in einer guten Phase. Es waren wieder alle gesund und jeder hatte immer besser in seine Rolle gefunden. Aber jetzt ist das alles ruiniert und weg. Es ist eine Schande", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Anfang der Woche hatten die Berliner elf positive Fälle im Team und im Betreuerstab gemeldet.

Das Spiel in der Basketball-Bundesliga am Sonntag bei den Löwen Braunschweig wurde deshalb abgesagt. Das ist in der Euroleague aber wohl anders. Alba muss am Mittwoch bei Maccabi Tel Aviv (20.05 Uhr) und am Freitag bei Fenerbahce Istanbul (18.45 Uhr/beide Magentasport) antreten. "Und ich denke, dass die Spiele stattfinden werden", sagte Ojeda. Denn der deutsche Meister hat die nötige Anzahl von acht Spielern zur Verfügung.

Allerdings wird es ein wild zusammengewürfelter Haufen mit vielen jungen Spielern sein. "Wir haben aber keine Balance im Team. Es sind einige große Spieler da, aber keine Guards", sagte der Sportdirektor. Dass möglicherweise ein Spieler nachreisen könnte, sollte er sich freitesten, glaubt Ojeda nicht. "Das hängt von den Quarantäne-Regeln ab. Aber es ist natürlich sehr risikoreich, jemand, der zuvor nicht trainieren konnte, spielen zu lassen. Ich erwarte nicht, dass einige dieser Spieler kurzfristig dazustoßen können", sagte er.

So bleibt für Alba eine ungewisse Situation, wie es weitergeht. "Wir wissen ja nicht, wann wir die Jungs zurückbekommen und wie lange es dauern wird, bis sie wieder in Form sind", sagte der Spanier. Woher dieser Corona-Ausbruch im Verein stammt, ist nicht ganz geklärt. Möglicherweise stammen sie aus dem Würzburg-Spiel zu Silvester. Kurz danach meldeten die Franken 13 positive Fälle. "Bewiesen ist das nicht, aber mein Eindruck", sagte Ojeda.

Die Infizierten im Berliner Team hat es glücklicherweise nicht härter getroffen. "Die meisten haben nur normale Symptome mit Muskelschmerzen und Kopfschmerzen. Aber nichts gefährliches", sagte Ojeda. Für einige Spieler bei Alba ist es aber bereits die zweite Corona-Infektion. Bereits im Oktober 2020 hatten die Berliner sechs Coronafälle im Team gehabt.

