Eintritt: Dorgerloh sieht Angleichung im Humboldt Forum

Berlin. Bei der unterschiedlichen Eintrittspolitik für direkt benachbarte weltberühmte Sammlungen rechnet der Generalintendant des Berliner Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh, mit Angleichungen. Der Bund will für die Dauerausstellung in seinem Prestigeobjekt als Pilotversuch drei Jahre lang keinen Eintritt verlangen. Die über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verbundenen Häuser der Museumsinsel direkt gegenüber müssen aber weiter Eintritt verlangen.

"Wir müssen da als größtenteils bundesfinanzierte Einrichtung ein ähnliches Angebot an die Besucherinnen und Besucher machen können", sagte Dorgerloh der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Denn ich kann ja niemandem erklären, dass zum Beispiel für Ausstellungen von Sammlungen der Staatlichen Museen im Humboldt Forum der Eintritt frei ist und in der Antikensammlung oder im Bode-Museum auf der Museumsinsel gegenüber nicht."

So ein Problem hat Dorgerloh schon im eigenen Haus. "Der Eintritt in "Berlin Global" ist jetzt eintrittspflichtig, genauso wie Veranstaltungen und Sonderausstellungen", sagte er. Der weit überwiegende Teil der Ausstellungen bleibe weiterhin eintrittsfrei. "Mittelfristig brauchen wir aber ein einheitliches Angebot, das auch gleichermaßen für die Nachbarn zum Beispiel auf der Museumsinsel gilt."

Das 680 Millionen Euro teure Humboldt Forum gestalten die auch für die Museumsinsel zuständige Stiftung mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin, die Humboldt-Universität und die Stiftung Humboldt Forum. Gezeigt werden in dem 40 000 Quadratmeter umfassenden Gebäude Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-622353/2