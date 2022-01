Meist bewölkter Himmel über Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Ein meist stark bewölkter Himmel, aus dem hin und wieder auch etwas Schnee, Schneeregen oder Regen fällt, bestimmt am Wochenende das Wetter in Berlin und Brandenburg. Nachts wird es meist frostig und vor allem in den Morgenstunden kann es bei Schnee, Schneematsch und gefrierender Nässe gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Potsdam mitteilte.

Am Freitag zieht bei Temperaturen zwischen einem und drei Grad Schneeregen auf, im Westen auch Regen, der am Nachmittag den Berliner Raum und am Abend die Neiße erreicht. Der Samstag bleibt bei zwei bis vier Grad meist trocken. Doch vor allem am Sonntag gibt es bei etwa drei Grad leichten Schneeregen oder Regen.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-621534/2