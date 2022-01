Unfälle Unfall mit mehreren Verletzten in Treptow-Köpenick

Berlin. Mehrere Menschen sind am Donnerstagabend in Berlin bei einem Unfall in Treptow-Köpenick verletzt worden. Die Feuerwehr ist mit etwa 40 Helfern zur Unfallstelle im Ortsteil Baumschulenweg geeilt, wie ein Sprecher mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien fünf Menschen betroffen bei dem Unfall zweier Autos auf der Späthstraße. Weitere Angaben konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht machen.

