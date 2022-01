Unbekannte stehlen Ladung aus zwei Lastwagen

Brandenburg/Havel. Unbekannte haben an der Autobahn 2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark Ladung aus zwei Lastwagen gestohlen. Die Diebe sollen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh auf einem Parkplatz in der Nähe von Brandenburg/Havel die Planen der Fahrzeuge aufgeschlitzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einem Lkw sei außerdem die Plombe der Ladetüren beschädigt gewesen. Während aus dem einen Lkw mehrere Pakete mit neuen Fahrrädern fehlten, wurden aus dem zweiten Fahrzeug Pakete mit Möbelwaren gestohlen. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Schon seit Jahren verfolgt die Polizei in Brandenburg Straftaten von sogenannten Planenschlitzern, die an Brandenburger Park- oder Rastplätzen nach geeigneten Lastwagen suchen.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-616120/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.