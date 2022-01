Verdeckter Antisemitismus: Senat plant Plakatkampagne

Berlin. Mit einer Kampagne und großen Plakaten will der Berliner Senat gegen Antisemitismus in Teilen der Gesellschaft vorgehen. Antisemitismus komme in vielen Facetten vor, "nicht immer ist er auf den ersten Blick zu erkennen", so der Senat. Die Kampagne solle daher auch der "Dunkelfelderhellung" in dem Bereich dienen. Die Plakatmotive werden am Montag von der neuen Innensenatorin Iris Spranger (SPD) vorgestellt, wie am Donnerstag angekündigt wurde. Begleitet wird sie dabei vom Beauftragten der jüdischen Gemeinde in Berlin, Sigmount A. Königsberg.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-615298/2

