Brandenburg: Plan zur Klimaanpassung ist in Arbeit

Potsdam. Angesichts künftig drohender Extremwetterereignisse wie Trockenheit und Starkregen wird in Brandenburg ein Klimaplan mit Maßnahmen für Land und Kommunen erarbeitet. "Kein Klimaschutz ist am Ende wesentlich teurer als die Kosten für die Schäden", sagte Umweltminister Axel Vogel (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Selbst bei erfolgreicher Reduktion von Treibhausgasemissionen setzten sich die Klimaveränderungen fort.

Im November vergangenen Jahres habe das Kabinett beschlossen einen entsprechenden Plan zu erarbeiten. Der Entwurf soll laut Vogel noch in diesem Jahr vorliegen und öffentlich präsentiert werden. Als eine der ersten Kommunen des Landes hat die Landeshauptstadt Potsdam eine Starkregenkarte für das Stadtgebiet erarbeitet. In Brandenburg hat es den Angaben zufolge seit 2018 zahlreiche Waldbrände oder durch Trockenheit Ernteausfälle gegeben. Zudem waren allein im Vorjahr 100 Hitzetote zu beklagen.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-611499/3