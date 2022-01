"Freiheit der Kunst beachten": Papier der Kulturminister

Der Saal des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München.

Berlin. Die Kultur-Verantwortlichen der Länder machen sich mit einem gemeinsamen Papier stark für "Freiheit der Kunst" in Zeiten von Corona. "Die Freiheit künstlerischen Produzierens und kulturellen Erlebens ist von höchstem gesellschaftlichem Wert", heißt es in der Einigung der Kulturministerkonferenz, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Dies sei "bei allen anstehenden Entscheidungen sorgsam abzuwägen".

Die geschützte Freiheit von Kunst und Kultur umfasse die Möglichkeit, Kunst zu produzieren und zu rezipieren. "Deshalb ist der offene Zugang zu Kulturangeboten - auch im Amateurbereich - von hohem Wert", heißt es im Beschluss. Das Papier dient als Position der Kulturressorts vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Freitag, wenn es um weitere Pandemie-Maßnahmen gehen soll.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-608520/2