Ausstellung zu "Schliemanns Welten" im Jubiläumsjahr

Berlin. Im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Archäologen Heinrich Schliemann (1822-1890) soll die Ausstellung "Schliemanns Welten" dessen vielschichtiges Wirken beleuchten. Das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin will dafür vom 13. Mai bis zum 6. November etwa 700 Objekte in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum präsentieren, wie das Museum am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Im Mittelpunkt stehen Ausgrabungsfunde des als Archäologen umstrittenen Schliemanns, der als Entdecker Trojas gilt. Die Ausstellung will sich den Angaben zufolge anhand aktueller Forschungsergebnisse auch kritisch mit den archäologischen Methoden von Schliemanns Zeit auseinandersetzen.

Dem wechselvollen Leben des am 6. Januar 1822 in Neubukow bei Rostock geborenen Schliemann entsprechend soll die Ausstellung unterteilt werden. In der James-Simon-Galerie geht es unter biografischen Gesichtspunkten um die erste Lebenshälfte Schliemanns mit Einblicken in die Lebenswelt des 19. Jahrhunderts. Im Neuen Museum sollen spektakuläre Funde der Königsgräber in Mykene und der Trojanischen Sammlung Schliemanns das archäologische Schaffen reflektieren.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-598108/2