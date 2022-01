Beide Sumatra-Tiger im Cottbuser Tierpark gestorben

Cottbus. Nach dem Tod des zweiten Sumatra-Tigers will der Cottbuser Tierpark nach einer endgültigen Klärung der Todesursachen neue Tiger in den Tierpark holen. "Wir müssen erstmal gucken, woran es genau gelegen hat, dass die zwei Tiger gestorben sind. Klar ist aber, dass es in Zukunft wieder neue Tiger in unserem Tierpark geben soll", sagte der Direktor des Tierparks, Jens Kämmerling, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Im September 2021 verschluckte sich der erste Tiger namens "Tangse" an einem "lappenartigen Gegenstand" und starb kurz darauf, wie es hieß. Der zweite Tiger mit dem Namen "Masat" starb Ende Dezember. Laut Kämmerling hatte sich das Tier einen Zahn abgebrochen und wurde daraufhin erfolgreich operiert. Danach baute die Raubkatze aber stark ab, fraß kaum noch und starb. "Masat" und der Bruder "Tangse" lebten seit Mai 2017 im Cottbuser Tierpark und gehörten zu den Besucherattraktionen.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-597274/2

