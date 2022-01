Nachholspiel gegen Neukölln: Spandau 04 peilt Liga-Spitze an

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 können sich mit einem Sieg im Nachhochspiel gegen die SG Neukölln an die Spitze der Wasserball-Bundesliga setzen. Bei einem Erfolg in der Schöneberger Schwimmhalle am Freitag (18.30 Uhr) würde der nationale Rekordsieger aufgrund des besseren Torverhältnisses an Titelverteidiger Waspo Hannover vorbeiziehen.

Die Zeichen für die Spandauer stehen dabei sehr gut. In gemeinsamen 25 Erstliga-Jahren musste Spandau noch nie einen Punktverlust gegen die Südberliner hinnehmen. Der nächste reguläre Spieltag findet am 15. Januar mit dem Abschluss der Hinrunde statt. Dann trifft Gastgeber Spandau 04 in Berlin auf Meister Waspo Hannover (Schwimmhalle Schöneberg, 16.00 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:220105-99-597064/2