Schneeregen und Graupelschauer machen Straßen glatt

Berlin/Potsdam. Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg kann es gefährlich glatt werden. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch in Potsdam mitteilte, ziehen ab dem Mittag Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer auf, die am Abend die Niederlausitz erreichen und die auch in der Nacht zum Donnerstag andauern. Es weht ein frischer Wind mit hin und wieder auch stürmischen Böen.

Am Mittwoch können um fünf Grad erreicht werden, am Donnerstag und Freitag werden es laut den Meteorologen zwischen ein und drei Grad.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-593685/2