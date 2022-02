Verkaufsoffener Sonntag Berlin 2022 - Diese Geschäfte haben am 20. Februar geöffnet

In Berlin findet am 20. Februar 2022 der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Die Shopping Center und Möbelhäuser im Überblick.

Am 20. Februar 2022 findet in Berlin zur Berlinale ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Shoppen in Berlin

Berlin. Der erste verkaufsoffene Sonntag in Berlin 2022 findet am 20. Februar statt. Einkaufscenter, Shopping Malls und Geschäfte des Einzelhandels können dann von 13 bis 20 Uhr öffnen. Anlass ist die Berlinale. Die 72. Internationalen Filmfestspiele enden an diesem Sonntag. Viele Shopping Center wie Das Schloss, Gesundbrunnen Center oder auch Ring Center machen mit, dazu zahlreiche Möbelhäuser wie Ikea, Möbel Kraft oder Hübner.

Zuletzt hatte es am vierten Advent einen verkaufsoffenen Sonntag in Berlin gegeben. Die Einzelhändler hatten sich aber überwiegend enttäuscht gezeigt, die Umsätze lagen bei den meisten Geschäftsleuten deutlich unterhalb des Vorkrisen-Niveaus.

Verkaufsoffener Sonntag Berlin am 20. Februar 2022 - der Überblick:

Datum: 20. Februar 2022

20. Februar 2022 Anlass: die Berlinale

die Berlinale Öffnungszeiten: in der Regel 13 bis 20 Uhr, einige Geschäfte schließen früher

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin - diese Shopping Center machen mit:

Charlottenburg: Wilma shoppen, Wilmersdorfer Straße 46, Charlottenburg, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Charlottenburg: Bikini Berlin, Budapester Str. 38-50, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Charlottenburg: Europa Center, Tauentzienstraße 9-12, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Friedrichshain: Ring Center II + III, Frankfurter Allee 113-117, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Hohenschönhausen: Linden Center, Prerower Platz 1, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Marzahn: Eastgate, Marzahner Promenade 1A, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Moabit: Schultheiss-Quartier, Turmstraße 25, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Reinickendorf: Märkische Zeile, Senftenberger Ring 17, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Steglitz: Das Schloss - Schloßstraße 34, Steglitz, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Steglitz: Boulevard Berlin, Schloßstraße 10, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Tempelhof: Tempelhofer Hafen, Tempelhofer Damm 227, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Wedding: Gesundbrunnen Center, Badstraße 4, Gesundbrunnen, geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag Berlin am 20. Februar 2022 - diese Geschäfte machen mit

Ikea

Tempelhof: 13 - 19.30 Uhr

Spandau: 13 - 18 Uhr

Lichtenberg: 13 Uhr - 19.30 Uhr

Waltersdorf: nicht geöffnet

Möbel Kraft

Pankstraße: 13 - 18 Uhr

Marzahn: 13 - 18 Uhr

Schöneberg/Sachsendamm: 12 - 18 Uhr

Landsberger Allee: 12 - 18 Uhr

Genthiner Straße 41: 13 - 18 Uhr

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für verkaufsoffene Sonntage festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt.

Corona-Regeln Berlin: Diese Corona-Regeln gelten im Einzelhandel

Seit Freitag ist die 2G-Pflicht im Einzelhandel weggefallen, was bedeutet, dass Kunden keinen Impf- oder Testnachweis mehr beim Eintritt vorweisen müssen. Allerdings ist das Tragen einer FFP2-Maske in den Geschäften und Shopping Malls verpflichtend. Weder eine blaue oder rosa OP-Maske noch eine Stoff-Maske sind ausreichend.