Ruf nach verkürzter Quarantäne stößt auf Zustimmung

Am Freitag treffen sich Bund und Länder, um über den weiteren Kampf gegen das Coronavirus zu beraten. In Brandenburg mehren sich die Stimmen für eine kürzere Quarantäne zumindest bei bestimmten Berufsgruppen - wenn es kein zusätzliches Risiko gibt.

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich unter bestimmten Bedingungen offen für eine mögliche Verkürzung der Quarantänepflicht gezeigt. "Es gibt eine klare Forderung, vor allen Dingen aus dem Gesundheitssystem, aus den Krankenhäusern, hier die Funktionsfähigkeit weiter zu gewährleisten. Das kann heißen, dass die Quarantänepflicht eingeschränkt wird", sagte Woidke am Dienstag dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Dies gehe aber nur unter einer Bedingung: "Dass Menschen nicht durch eine Infektion zusätzlich gefährdet werden. Deswegen erwarte ich jetzt dringend den Bericht, den die Experten momentan ausfertigen."

Die Regierungschefs von Bund und Ländern beraten am Freitag über das weitere Vorgehen gegen das Coronavirus unter dem Eindruck der Ausbreitung der Variante Omikron. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer schnellen Entscheidung über eine Verkürzung der Quarantänefristen. Im Gespräch sind kürzere Zeiten vor allem für Beschäftigte wichtiger Versorgungsbereiche, um zu viele gleichzeitige Personalausfälle zu vermeiden. Ein Expertenrat der Bundesregierung berät darüber. Woidke sagte, es müsse von vornherein klar sein, dass jede Gefährdung Dritter - erst recht von Patientinnen und Patienten beispielsweise in einem Krankenhaus - ausgeschlossen sei.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller verlangte eine Absicherung dafür, dass die Gesundheits- und Energieversorgung im Fall eines schlimmeren Omikron-Ausbruchs gesichert sind. Wenn der Expertenrat das unterstütze, könne sich die SPD-Fraktion eine Verkürzung der Quarantänezeiten für symptomfreie erkrankte Personen vorstellen.

CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann forderte, für eine kürzere Quarantäne einen negativen Test nachzuweisen. "Eine pauschale Reduzierung der Quarantäne auf nur wenige Tage könnte dazu führen, dass dann von den Personen weitere Infektionen ausgehen und man eigentlich den Zweck der Quarantäne verfehlt", sagte Redmann. Er warb dafür, die Pflicht für das Tragen von FFP2-Masken zu erweitern. "Wir müssen dabei einstellen, dass die doppelt Geimpften stärker als bei der Delta-Variante zum Infektionsgeschehen beitragen." Eine allgemeine Impfpflicht, über die derzeit diskutiert wird, komme für den benötigten Schutz gegen Omikron zeitlich nicht mehr zum Tragen.

Linksfraktionschef Sebastian Walter würde es nach eigenen Worten unterstützen, wenn diejenigen, die geimpft seien und keine Symptome hätten, sich früher aus der Quarantäne freitesten könnten. Der Fraktionsvorsitzender von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, sprach sich dafür aus, dass es nicht zu weiteren Einschränkungen kommt. Jeder Schritt, der zu mehr Grundrechtsfreiheiten führe, werde unterstützt.

Die Zahl der bestätigten Fälle der Omikron-Variante steigt in Brandenburg nach Zahlen des Gesundheitsministeriums weiter. Sie lag am Dienstag bei 344 bei Nachweisen über eine Gesamtgenomsequenzierung und variantenspezifische PCR-Tests. Am Montag waren es noch 289 Fälle. Hinzu kommen bisher 108 Verdachtsfälle, die nach Punktmutationsanalysen gemeldet wurden.

