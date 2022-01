ILB: 47 EU-Förderprogramme für Brandenburg Herausforderung

Potsdam. In diesem Jahr starten in Brandenburg die ersten Programme der bis 2027 laufenden neuen Förderperiode der EU. "Unsere Aufgabe ist es, die Programme durch die Förderung konkreter Projekte mit Leben zu erfüllen", sagte Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), am Montag auf Anfrage. Die Union und das Land haben sich auf gemeinsame Förderziele verständigt. Zur Ausgestaltung tragen demnach der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit 28 Programmen und der deutlich erweiterte Europäische Sozialfonds (ESF+) mit 19 Programmen bei.

Viele bereits bekannte Richtlinien wie zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem (PAV) oder für Forschung, Innovationen und Technologien (ProFIT) laufen den Angaben nach weiter. Aber ein großer Teil der 47 geplanten EU-Förderprogramme seien neu, sagte Stenger. Bis 2027 stünden für das Land rund 1,24 Milliarden Euro bereit.

In diesem Jahr 2022 müssen damit einschließlich der neuen EU-Programme insgesamt über 150 Förderprogramme für das Land bearbeitet werden. "Wir sind uns der großen Aufgabe bewusst", sagte Stenger. Ein wichtiger Beitrag zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft mit den Schwerpunkten Klima und Energie, Innovation, Technologie und dem besonders wichtigen Feld der sozialen Teilhabe solle damit geleistet werden.

Ab diesen Monat können den Angaben nach Anträge für die erste Richtlinie gestellt werden. Sie soll Unternehmen bei der Erschließung von Märkten unterstützen. Derzeit laufen die Vorbereitungen dafür bei der ILB auf Hochtouren. So wird das Kundenportal programmiert. Gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Arbeitsministerium (MWAE) laufen Abstimmungen zu den Richtlinien. Auch werden die Mitarbeiter geschult, damit die neue EU-Förderperiode reibungslos starten kann.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-586542/2