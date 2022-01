BR Volleys sehen Saisonziele in Gefahr

Berlin. Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys sieht aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine selbstgesteckten Saisonziele in Gefahr. "Wir brauchen dafür eine eingespielte Mannschaft, aber Corona bringt uns jetzt völlig aus dem Rhythmus", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand der Deutschen Presse Agentur am Dienstag. Am 20. Dezember hatte sich das Volleys-Team wegen Virusinfektionen bei mehreren Spielern nahezu komplett in Quarantäne begeben müssen.

"Das hat uns gewaltig aus der Bahn geworfen", sagte der 69-Jährige, der weitere Fälle befürchtet: "Wir müssen auch damit rechnen, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Wer weiß, ob nicht bei unseren ganzen Testungen neue Coronafälle entdeckt werden?"

Trainiert wurde seither nur im allerkleinsten Kreis. Die letzten Spieler kehren erst Donnerstagfrüh ins Training zurück. Dennoch soll am Donnerstagabend (19.30 Uhr) das Bundesliga-Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den Zweiten, die SWD powervolleys Düren, stattfinden. Knapp drei Wochen nach ihrem letzten Pflichtspiel ist die Partie gegen den Verfolger für die Berliner eine Art Kaltstart. "Wir wissen noch nicht genau, wie viele Spieler uns dann tatsächlich zur Verfügung stehen", sagt Niroomand.

An den letzten beiden Spieltagen der Bundesliga-Normalrunde gegen Düren und bei den United Volleys Frankfurt könnten sich die in dieser Saison noch unbesiegten BR Volleys sogar Niederlagen leisten, ohne für die neu geschaffene Zwischenrunde noch von Tabellenplatz eins verdängt zu werden. Doch Niroomand sagt: "Wir werden ganz gewiss nichts herschenken. Das ist allein schon eine Frage der Fairness gegenüber den anderen, denn in der Bundesliga ist der zweite Platz hinter uns noch hart umkämpft."

© dpa-infocom, dpa:220104-99-585653/2