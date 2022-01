Sieben-Tage-Inzidenz gesunken: 1300 neue Corona-Fälle

Potsdam. Entgegen dem Bundestrend ist in Brandenburg die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche den dritten Tag in Folge leicht gesunken. Der Wert lag am Dienstag bei 361,0, nach 364,5 am Vortag und 366,5 am Sonntag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bundesweit gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz mit 239,9 an, nach 232,4 am Vortag.

Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 1300 neue Ansteckungen gemeldet. Das waren deutlich mehr als am Vortag, als nur 328 neue Corona-Infektionen registriert wurden. Allerdings hatten am Montag wie schon am Wochenende einige Landkreise und kreisfreie Städte keine Daten übermittelt. Am Dienstag meldeten alle Regionen ihre Daten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Zahl der durch Gesamtgenomsequenzierung und variantenspezifischer PCR-Tests bestätigten Fälle der Omikron-Variante lag nach Ministeriumsangaben bei 344. Am Montag waren es noch 289. Hinzu kommen bislang 108 Verdachtsfälle, die nach Punktmutationsanalysen gemeldet wurden.

Mit einem Inzidenzwert von 545,1 verzeichnete Cottbus weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land, dicht gefolgt vom südbrandenburgischen Landkreis Spree-Neiße mit 515,9.

Vollständig geimpft sind in Brandenburg nach Daten des RKI erst 64,5 Prozent der Bevölkerung. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern bleibt Brandenburg damit weiter auf dem vorletzten Rang - vor dem Schlusslicht Sachsen. Bundesweit sind laut RKI 71,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Fast jeder dritte Brandenburger (32,9 Prozent) hat eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bundesweit sind bereits 39,3 Prozent der Bevölkerung geboostert.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-585654/3