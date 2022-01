A100: Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Reisebus

Berlin. Bei einem Zusammenstoß von mehreren Autos und einem Reisebus auf der Stadtautobahn A100 in Berlin-Neukölln sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer war am Montagnachmittag bisherigen Erkenntnissen zufolge mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und eine Leitplanke touchierte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Daraufhin habe er seinen Wagen unvermittelt in den mittleren Fahrstreifen gelenkt und sei dort auf das vorausfahrende Auto einer 52-Jährigen aufgefahren. Im weiteren Verlauf touchierte das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers einen Reisebus und stieß anschließend mit dem Wagen einer 27-Jährigen zusammen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei dem Unfall wurden der 44-Jährige sowie die 52-Jährige und die 27-Jährige schwer verletzt. Der Reisebusfahrer blieb unverletzt. Zunächst war unklar, ob noch weitere Personen in dem Bus mitfuhren. Die Autobahn wurde in südlicher Fahrtrichtung für mehrere Stunden gesperrt.