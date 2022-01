Wetter in Berlin: Warnung vor Glätte und Frost

Berlin/Potsdam. Nach dem frühlingshaftem Wochenbeginn ist es wieder kühler in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagvormittag vor Glätte und Frost bis -2 Grad. "Es muss streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden", hieß es auf der DWD-Website.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) teilte auf Twitter mit, dass der Winterdienst nachts Stadtautobahnen kontrolliert, morgens auch andere wichtige Fahrbahnen einschließlich Radfahrstreifen sowie Fußgängerüberwege. "Wo nötig, wird gestreut."

Am Freitag sollen von Westen her Regen oder Schnee sowie stellenweise gefrierender Regen mit Glatteis aufkommen. Die Temperaturen erreichen der Prognose zufolge tagsüber Werte von einem bis drei Grad.

Donnerstag, 6. Januar 2022: Am Donnerstag zu Beginn lokal Glätte, im Südosten anfangs noch wolkig, sonst viel Sonne. Im Nachmittagsverlauf im Westen Brandenburgs aufziehende Wolkenfelder. Trocken. Höchsttemperatur zwischen 1 und 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West, ab dem Mittag Drehung auf Südwest. In der Nacht zum Freitag zunächst meist gering bewölkt. Später von Westen Aufzug dichter Wolken. Niederschlagsfrei, lokal Nebel. Tiefstwerte zwischen -1 Grad in der Prignitz und -5 Grad in der Niederlausitz. Örtlich Glätte. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Freitag, 7. Januar 2022: Am Freitag stark bewölkt bis bedeckt, nur in der Niederlausitz zu Beginn noch diffuser Sonnenschein. Zunächst im Westen und Nordwesten Brandenburgs etwas Schnee oder Schneeregen, ostwärts ausbreitend. Am Nachmittag dann den Berliner Raum und abends auch die übrigen Regionen Brandenburgs erreichend. Zeitgleich von Westen Milderung und zeitweise Übergang in Regen, dabei vereinzelt gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur zwischen 1 und 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Sonnabend stark bewölkt und gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Tiefsttemperatur +1 bis -1 Grad, streckenweise Glätte. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Sonnabend, 8. Januar 2022: Am Sonnabend stark bewölkt bis bedeckt, später in den südwestlichen Landesteilen Auflockerungen, meist niederschlagsfrei. Temperatur bei 2 bis 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.In der Nacht zum Sonntag zunächst wechselnd bewölkt, später von Südwesten Wolkenverdichtung und nachfolgend gebietsweise Regen oder Schnee. Temperaturrückgang auf +2 bis -1 Grad. Mäßiger Wind, von Südwest aus Südost drehend.

Sonntag, 9. Januar 2022: Am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt, zeit- und gebietsweise leichter Schneeregen oder Regen. Höchstwerte um 2 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag stark bewölkt bis bedeckt, örtlich etwas Schneeregen oder Schnee. Abkühlung auf 0 bis -2 Grad. Streckenweise Glätte. Schwachwindig.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den Seiten des DWD.