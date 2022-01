Forscher: Kohleausstieg nicht gesellschaftsgefährdend

Cottbus/Potsdam. Die Skepsis der Menschen in der Lausitz für ein Gelingen des Strukturwandels in der Kohleregion hat nach Einschätzung des Forschers Johannes Staemmler mit ihren Erfahrungswerten bei solchen Prozessen zu tun. "Die unmittelbare Erfahrung Ostdeutscher ist, dass Wandel viel länger dauert als anfänglich angenommen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sinke die Bereitschaft, an die Problemlösungsfähigkeiten des Staates zu glauben, weil unter anderem die Corona-Krise, der BER, aber auch Vorhaben wie Gleis- und Netzausbau überraschend langwierig seien.

Staemmler ist seit 2018 einer der Leiter des BMBF-Projekts "Sozialer Strukturwandel in der Lausitz" am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam (IASS). "Da mit dem Kohleausstieg auch starke Identitätsmerkmale berührt werden, gibt es hier kein Vorschussvertrauen, sondern eine Vorschussskepsis", schätzte er ein.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP haben vereinbart, dass der Kohleausstieg bis 2038 idealerweise auf 2030 vorgezogen wird. Das sorgt in der von der Braunkohle geprägten Lausitz für Kritik.

Zwischen dem aktuellen Strukturwandel und den Umbrüchen der Nachwendejahre gibt es dem Forscher zufolge entscheidende Unterschiede. Nach der Wende hätten die neuen Bundesländer gleichzeitig wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle Brüche bewältigen müssen. Das habe unter anderem zu einer kollektiven Erfahrung der Instabilität und des Orientierungsverlusts geführt.

"Der aktuelle Strukturwandel in der Lausitz ist auch geprägt durch einige, aber beileibe nicht durch zahlreiche Veränderungen", zeigte sich Staemmler überzeugt. Der Wandel sei quantitativ viel geringer, da nicht zehntausende Arbeitsplätze wegfielen, sondern nur wenige tausend sich veränderten. "Wenn man den Bogen seit 1989 spannt, dann ist der Kohleausstieg ein planbares, finanziell unterfüttertes und keinesfalls ein gesellschaftsgefährdendes Unterfangen."

