Gute Aussichten für Arbeitsuchende in der Region

Berlin. Wer einen neuen Arbeitsplatz sucht, hat in der Region je nach Beruf und Ausbildung gute Aussichten. In Brandenburg stieg der Arbeitskräftebedarf zu Jahresende auf einen Rekordwert, wie aus dem Index der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht.

Besonders Architektur- und Ingenieurbüros sowie Steuer- und Unternehmensberatungen suchten Leute, auch der Einzelhandel, die Zeitarbeit, Handwerk und Industrie sowie Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen. In Berlin bleibe die Nachfrage stabil bei etwas nachlassender Dynamik, hieß es.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie sich das auf die Arbeitslosenzahl auswirkt, will die Regionaldirektion der Agentur an diesem Dienstag (9.55 Uhr) bekannt geben. In Brandenburg hatte die Arbeitslosenquote schon im Sommer wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, im November lag sie noch bei 5,2 Prozent. In Berlin dauert die Erholung länger. Die Quote lag im Oktober noch bei 8,9 Prozent. Die landeseigene Investitionsbank erwartet für dieses Jahr jedoch ein kräftiges Wirtschaftswachstum.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-578225/2