Neues Hundegesetz in Berlin: Jeder Hund muss jetzt registriert werden

Berlin. Seit dem 1. Januar sind Hundehalter in Berlin verpflichtet, ihr Tier bei einem zentralen Register anzumelden. Die Registrierung ist kostenpflichtig und nun per Gesetz zum Halten und Führen von Hunden vorgeschrieben.

Gründe zur Einführung dieser Regelung seien unter anderem eine leichtere Identifizierung von Hunden und von deren Halterinnen und Haltern. Damit könne man entlaufene Vierbeiner leichter zuordnen und ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückbringen, erklärt die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt und Verbraucherschutz.

Außerdem sollen mithilfe des Registers künftig Daten „zur Gefährlichkeit bestimmter Rassen oder Kreuzungen“ ermittelt werden. Wer vor Jahresbeginn schon Besitzer oder Besitzerin eines Hundes war, hat bis zum 1. Juli 2022 Zeit, seinen Vierbeiner nachträglich zu registrieren. Dann endet die sechsmonatige Übergangsfrist. Geführt wird das Zentrale Register im Auftrag der Senatsverwaltung von der externen Firma GovConnect GmbH.

Neues Hundegesetz in Berlin: Tierschutzverein begrüßt Registrierungspflicht

Für den „Tierschutzverein für Berlin“, der Europas größtes Tierheim im Nordosten der Hauptstadt betreibt, ist das neue Gesetz zunächst eine Bereicherung. Durch die verpflichtende Registrierung aller Hunde Berlins können die in der amtlichen Tiersammelstelle ankommenden Vierbeiner schneller zugeordnet werden und somit auch sehr zügig ins eigentliche Zuhause zurückkehren.

„Etwa 45 Prozent unserer Tiere kommen zunächst in der Sammelstelle an, ein erheblicher Teil davon ist entlaufen“, erklärt Annette Rost, Sprecherin des „Tierschutzvereins für Berlin“. Viele seien zwar durch einen Chip gekennzeichnet, der Großteil der Hunde sei allerdings nicht registriert. Eine Kennzeichnung durch einen Chip, bei der keine Daten des Hundeshalters hinterlegt werden, reiche außerdem nicht aus, die Registrierung sei das für die Tiersammelstelle wichtige Merkmal.

Rost zeigt sich außerdem erstaunt über die erheblichen Kosten, die nun auf Hundehalterinnen und Hundehalter zukommen. „Für uns wäre es absolut ausreichend, wenn alle Hunde auf den gängigen kostenlosen Privatplattformen wie Tasso oder Findefix registriert werden würden. Die Halterinnen und Halter müssen ja schon eine Hundesteuer zahlen,“ sagt sie.

Anmeldung online, telefonisch oder schriftlich möglich

Gisela Dülling, Sprecherin der überparteilichen Bürgerinitiative „Berliner Schnauze – Partner für Mensch, Tier und Natur“, ist nicht zufrieden mit dem neuen Hundegesetz. „Ich halte dieses neue Gesetz insgesamt für unwissenschaftlich und dilettantisch. Wozu muss der Staat jetzt die Registrierung unserer Hunde übernehmen, wenn es doch kostenlose Angebote wie zum Beispiel Tasso gibt? Zudem wird gar nicht transparent gemacht, wer nun Zugriff auf diese Daten hat.“

Die Anmeldung in dem Zentralen Register ist sowohl online als auch telefonisch oder schriftlich über ein Formular möglich. Es wird jeweils eine Gebühr erhoben: 17,50 Euro für die Online-Registrierung und 26,50 Euro für den telefonischen oder schriftlichen Weg. Um einen Hund anmelden zu können, ist zwingend die 15-stellige Transpondernummer des Chips nötig, den das tierärztliche Personal dem Hund eingesetzt hat. Die Nummer ist zum Beispiel im EU-Heimtierausweis zu finden.

Mieterverein ruft zu Klagen gegen das neue Hundegesetz auf

Kritik am Berliner Hunderegister äußert der Spandauer Mieterverein. Die Finanzämter hätten die Daten der Hundehalter bereits gespeichert. Zahlreiche Tierbesitzer registrierten ihre Hunde auch bei Tierregistern wie Tasso.

Der Mieterverein zitierte einen Hundehalter: „Ich sehe darin Abzocke an Hundesteuer bezahlender Hundehalter.“ Ein anderer Hundebesitzer äußerte sich via Mieterverein so: „Eine Registrierung mag Sinn machen, aber wieso muss ich das bezahlen? (…) Durch einen Datentransfer mit dem Finanzamt könnten die wesentlichen Daten an das Register übermittelt werden.“

Aus Sicht des Mietervereins ist der Datenschutz der Hundehalter der primäre Grund, das Gesetz abzulehnen, zumal die Daten von einer privaten Firma erhoben werden. „Derartig sensible Daten gehören nicht in die Hände von privaten Unternehmen. Wir fordern die regierende Bürgermeisterin auf, dieses Gesetz sofort zu stoppen und gegebenenfalls ein Ergänzungsgesetz zu beschließen, dass die Daten aus den Finanzämtern und der Organisation Tasso genutzt werden können“, so der Mieterverein in einer Mitteilung. Er forderte die Berliner Hundebesitzer auf, gegebenenfalls gegen das neue Gesetz zu klagen.