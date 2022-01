In den Berliner Clubs wird die ganze Woche Biontech und Moderna gespritzt. Start der Aktion war am Montag in Kreuzberg.

Corona in Berlin Impfen statt Tanzen in den Berliner Clubs

Die Berliner Clubs haben ihre zweite Impfaktion gestartet. Vor dem Sage Beach Club in Kreuzberg stehen am Montag keine Feierwilligen in der Schlange, sondern zahlreiche Menschen, die sich impfen lassen wollen. „Die Hälfte der Plätze ist weg, aber ein bisschen Luft ist noch“, stellt Lutz Leichsenring von der Clubcommission Berlin fest. Gemeinsam mit dem Unternehmen Aino Betriebsmedizin hat diese das Impfevent organisiert, das in der gesamten ersten Januarwoche stattfindet.

Im August gab es schon einmal eine Impfaktion der Clubcommission, die damals von der Senatsgesundheitsverwaltung unterstützt wurde. „Dieses Mal ist alles pro bono. Wir wollen dazu beisteuern, den Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten“, so Leichsenring. „Langfristig helfen uns nur die Impfungen heraus aus der Krise.“ Einen finanziellen Profit gibt es für die Clubs durch die Aktion nicht. Es ginge lediglich darum, zur Wiedereinkehr der Normalität beizutragen.

Die Clubszene wurde besonders hart von der Pandemie getroffen. Nachdem Diskotheken im Spätsommer nach rund eineinhalb Jahren wieder öffnen durften, kam es im Dezember zu einer erneuten Schließung. Denn nach Angaben des Verbands sind derzeit viele Berliner Clubs geschlossen, weil sich der Betrieb wegen des geltenden Tanzverbots nicht lohnt. Bei der Clubcommission stößt die vom Senat getroffenen Entscheidung auf Unverständnis. Clubs seien nicht die Pandemietreiber und sollten mithilfe einer PCR-Test-Regelung offen gehalten werden, so der Verband. Er hatte in der Vergangenheit mehrfach für diese Möglichkeit plädiert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Genießen in Berlin - Jetzt Newsletter bestellen

In unserem Newsletter "Genießen in Berlin" entführen Sie Annika Schönstädt und Alexander Uhl einmal wöchentlich in die Welt der Berliner Gastronomie. Erfahren Sie exklusiv, wo das nächste Morgenpost-Menü oder -Tasting stattfinden, bleiben Sie auf dem Laufenden, welches Restaurant öffnet oder schließt, lassen Sie sich mit Rezepten Appetit machen und schauen Sie den Spitzenköchen der Hauptstadt über die Schulter.

Hier finden Sie die Anmeldung für den Gastro-Newsletter:

Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.

Vor allem Booster und Zweitimpfungen

Jetzt müsse wieder über den Tellerrand hinaus geschaut werden. „Wir haben die räumlichen Kapazitäten für eine solche Aktion und deswegen dieses niedrigschwellige Angebot geplant“, erklärt Leichsenring. In der Schlange stehen viele Menschen, die einen Bezug zur Clubkultur haben. Einige nehmen das Angebot an, weil sie in der Nachbarschaft wohnen. So auch Jannick Riedler, der den Sage Club für seinen Booster besucht. „Ich habe nach freien Terminen auf der Buchungsplattform Doctolib geschaut und dann dieses Angebot gefunden“, erzählt Riedler. Mithilfe des Online-Portals können Impfwillige sich einen Termin für die Aktion der Berliner Clubs buchen. Man kann jedoch auch ohne Termin vorbeikommen, muss dann allerdings mit etwas mehr Wartezeit rechnen. Allzu lang dauert es nicht, denn die Betriebsärztinnen und -ärzte spritzen mit höchstem Einsatz. „Es arbeiten immer drei Ärzte parallel. So können wir an einem Tag fast 1000 Dosen verimpfen“, so Hans Stier von der Aino Betriebsmedizin. Für die gesamte Woche stehen der Impfwoche 10.000 Dosen von Biontech und Moderna zur Verfügung.

Alice Rogozin hat bei der Aktion im Sage Beach Club ihre dritte Biontech-Impfung erhalten. Für ihren Booster kam die Studentin spontan aus der Universität nach Kreuzberg. „In meinem Bekanntenkreis gibt es immer mehr Corona-Ausbrüche, daher wollte ich so schnell wie möglich geboostert werden“, erklärt die junge Frau. Sie wünscht sich wieder mehr Normalität im Alltag, möchte sich und ihre Mitmenschen schützen. An der Impfaktion hat sie aber auch die besondere Location angesprochen.

Viele Menschen, die sich am Montag im Kreuzberger Club immunisieren lassen, sind für ihre Booster-Impfung gekommen. Seitdem die Ständige Impfkommission (Stiko) den Zeitraum zwischen zweiter und dritter Dosis auf drei Monaten verkürzt hat, ist die Nachfrage bei den Berlinerinnen und Berlinern gestiegen. „Wir haben aber heute auch erstaunlich viele Termine mit Zweitimpfungen“, so Betriebsmediziner Stier.

Auch die Impfaktionen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden von der Aino Betriebsmedizin GmbH unterstützt. In den Impfbussen der BVG habe es eine hohe Quote an Erstimpfungen gegeben, erzählt Stier: „Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Impfbusse vor allem im Berliner Osten aufgestellt wurden.“ Dort sei das Impfangebot bisher weniger gut gewesen als in anderen Teilen der Stadt.

Weitere Aktionen gibt es in der ganzen Stadt

Auch am Dienstag befindet sich das Impfteam der Clubcommission im Sage Beach Club. Danach wechselt die Location. Am Mittwoch gibt es die Möglichkeit, sich im „Klunkerkranich“ auf dem Dach der Neukölln Arcaden impfen zu lassen. Am Donnerstag und Freitag stellt das „Mensch Meier“ in Prenzlauer Berg die Location. Am Sonnabend und am Sonntag zieht die Aktion schließlich weiter ins „://about blank“ in Friedrichshain. Die Aktionen findet täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr statt.

Neben der Möglichkeit, sich in den Berliner Impfzentren immunisieren zu lassen, können Bürgerinnen und Bürger weitere niedrigschwellige Angebote nutzen. So startete am Montag die Pankower Impftour durch verschiedene Ortsteile des Bezirks. Durchgeführt wird diese vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der auch die Impfstelle im Ring Center in Friedrichshain, im Freizeitforum Marzahn, im Rathaus Center Pankow und in den Schönhauser Allee Arcaden betreibt.

An diesem Dienstag können sich Berlinerinnen und Berliner auch in der evangelischen Kirchengemeinde Rosenthal-Wilhelmsruh impfen lassen. Am Mittwoch ist das Team dann in der Zukunftswerkstatt in Heinersdorf, am Donnerstag im evangelischen Gemeindehaus in Karow und abschließend am Freitag im Bürgerhaus in Buch. Interessierte können zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auch ohne Termin vorbeikommen. Da ausschließlich das Vakzin von Moderna verimpft wird, eignet sich dieses Angebot nur für Personen, die über 30 Jahre alt sind.