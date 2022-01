Ministerium: Präsenzunterricht ist planmäßig angelaufen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Potsdam. Nach den Weihnachtsferien ist der Präsenzunterricht in den Brandenburger Schulen nach Angaben des Bildungsministeriums wieder planmäßig angelaufen. Nur wenige Schüler seien aufgrund der ausgesetzten Präsenzpflicht in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 sowie 7 und 8 nicht zur Schule gekommen, teilte das Ministerium am Montag mit. "Ähnlich wie vor Weihnachten gehen wir davon aus, dass circa 2,5 bis 5 Prozent der Schülerinnen und Schüler die ausgesetzte Präsenzpflicht in Anspruch nehmen."

Bis auf wenige Ausnahmen an einzelnen Schulen sei gegenüber Dezember auch kein erhöhter Krankenstand beziehungsweise Quarantäne bei Schülern oder Lehrkräften gemeldet worden, berichtete das Ministerium. Vor Beginn der Weihnachtsferien waren rund 450 Lehrkräfte und etwa 11.200 Schüler in Quarantäne. Gut 370 Lehrkräfte und rund 5200 Schüler waren positiv getestet.

