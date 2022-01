Boulevard Berlin in Steglitz wechselt den Besitzer

Betreiber Klépierre hat das Einkaufscenter an der Schloßstraße in Steglitz verkauft. Die neuen Besitzer sollen große Umbaupläne haben.

Das Einkaufszentrum Boulevard Berlin an der Schloßstraße in Steglitz.

Berlin. Der französische Einkaufscenter-Betreiber Klépierre hat den Boulevard Berlin an der Schloßstraße in Steglitz verkauft. Neue Eigentümer sind laut einem Bericht des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Informationsdienstleisters Thomas Daily die York Capital Management aus New York, die Dunman Capital Partners GmbH aus Frankfurt am Main und das Unternehmen Castlelake aus Minneapolis.

Das erst vor knapp zehn Jahren eröffnete Center mit den Ankermietern Galeria Karstadt Kaufhof und Saturn gehört mit einer Verkaufsfläche von 76.000 Quadratmetern zu den größten der Stadt und soll nach Brancheninformationen nun umgebaut werden. Im Gespräch sind demnach Büros und Serviced Apartments.

Büros und Apartments statt Läden im Obergeschoss

Weder Center-Management noch neue Eigentümer waren am Montag für eine Stellungnahme zu erreichen. Doch für Marktexperten kommt der Schritt nicht überraschend. „Der Peak bei den Verkaufsflächen in Berlin wie auch bundesweit ist insgesamt erreicht – sowohl bei den Einkaufsstraßen als auch bei den Shopping Malls“, so Björn Gottschling, Geschäftsführer des Immobilien-Beraters Comfort.

Beim Boulevard Berlin komme erschwerend hinzu, dass das Einkaufszentrum nicht nur das größte, sondern auch als letztes der vier Einkaufszentren an der Schloßstraße eröffnet habe. „Eine Vollvermietung hat es von Anfang an nicht gegeben, das hat nichts mit Corona zu tun. Das Center war von Anfang an schlichtweg zu groß“, “, so der Experte für Einzelhandelsimmobilien.

Die Vermietungsschwierigkeiten in den oberen Geschossen des Center einer neuen Nutzung zuzuführen, sei allerdings keine leichte Aufgabe. „Bei der Gebäudetiefe ist es eine echte Herausforderung, die notwendige Belichtung für Büro, Hotel oder Wohnen hineinzubringen“, sagt Gottschling.

Enorme Umbaukosten drücken auf den Kaufpreis

Dass das zehn Jahre junge Einkaufscenter nur mit hohem Kostenaufwand umgebaut werden kann, verdeutlicht schon der vergleichsweise niedrige Kaufpreis, den die drei neuen Besitzer zahlen mussten. Der soll nach Thomas Daily-Informationen bei lediglich rund 250 Millionen Euro gelegen haben. Die ursprünglichen Bau- und Investitionskosten von rund 390 Millionen Euro sind damit nicht einmal annähernd erzielt worden.

Die Zeit, in der immer mehr und immer größere Einkaufscenter in Berlin eröffneten – fast 70 gibt es mittlerweile in der Hauptstadt – ist ohnehin definitiv vorbei. Das gilt besonders für die 1,7 Kilometer lange Schloßstraße in Steglitz, die mit ihren vier Einkaufscentern und insgesamt mehr als 200.000 Verkaufsfläche zu den größten Einzelhandelsstandorten Berlins zählt.

So wird das Forum Steglitz bereits seit 2019 „für einen höheren zweistelligen Millionenbetrag modernisiert“, wie es auf der Homepage des Forums heißt. Im 2. und 3. Obergeschoss sind nun statt Läden Büros entstanden.

Potsdamer Platz Arkaden vor der Wiedereröffnung

Nicht nur an der Schloßstraße werden Shopping Malls im großen Stil umgebaut. Beinahe abgeschlossen sind die Umbauarbeiten in den Potsdamer Platz Arkaden in Mitte. Der börsennotierte kanadische Konzern Brookfield Properties ist seit 2016 Besitzer des Gebäudeensembles und investiert nach eigenen Angaben rund 200 Millionen Euro in den Umbau, der 2020 begonnen hat. Die Läden sind, bis auf die Nahversorgung im Untergeschoss, geschlossen. Die Potsdamer Platz Arkaden sollen in diesem Frühjahr mit einem neuen Konzept wiedereröffnen, ein genaues Eröffnungsdatum wurde bislang noch nicht genannt.

Während es vor der umfassenden Sanierung des gut 20 Jahre alten Centers gut 130 Geschäfte gab, sind nunmehr nur noch 90 Läden geplant. So soll Platz geschaffen werden für eine neue Erlebniswelt mit Food Court, einer Art Markthalle inmitten der einstigen Mall.

Die bisherige Ladenstraße im Obergeschoss mitsamt der Brückenbauten und Rolltreppen, so sehen es die von den Kanadiern präsentierten Pläne vor, werden komplett entfernt und durch „eindrucksvolle doppel- und dreistöckige Fassaden ersetzt“. Hauptziel aller Maßnahmen: Durch den Umbau soll die 180 Meter lange Einkaufspassage ihren Center-Charakter verlieren und wie ein normaler Berliner Straßenabschnitt wirken – nur eben unter einem Glasdach.