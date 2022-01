Al-Quds-Tag im "Kalender der Vielfalt" der Polizei Berlin

Berlin. Die Berliner Polizei ist bei ihren Bestrebungen nach Vielfalt in der Gesellschaft offenbar etwas vom Kurs abgekommen. In ihr Intranet stellte die Behörde für die 18.000 Polizisten einen "Kalender der Vielfalt 2022", der für den 29. April einen "Al-Quds-Tag" aufwies. Der Al-Kuds-Tag wird vor allem von Feinden Israels im Iran und palästinensischen Gruppen propagiert. Die Polizei kündigte eine Reaktion an. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Der Iran ruft jedes Jahr am Al-Kuds-Tag am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Berlin fand jahrelang eine israelfeindliche Al-Kuds-Demonstration von palästinensischen Gruppen statt, die von Innensenator Andreas Geisel (SPD) als "eine der widerlichsten antisemitischen Veranstaltungen" bezeichnet wurde. In den vergangenen beiden Jahren fiel die Demonstration wegen Corona aus.

Besonders peinlich an der Angabe in dem Kalender: Am unmittelbar davor liegenden 28. April wird der Holocaust-Gedenktag "Jom haSchoa" angeführt.

Der Berliner AfD-Innenpolitiker Karsten Woldeit kritisierte: "Allein die Herausgabe eines "Kalenders der Vielfalt" durch die Polizei ist eine schwer erträgliche Instrumentalisierung der Polizeibehörde für eine dubiose Vielfaltsideologie." Die Angabe des israelfeindlichen und antisemitischen Al-Kuds-Tages "setzt dem Ganzen die Krone auf". Die Polizei müsse den Kalender zurückziehen.